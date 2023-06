Cardinale con Milan e Tolosa? Ecco una possibile soluzione

Milan e Tolosa con la stessa proprietà? Ecco una possibile soluzione di Gerry Cardinale per giocare le Coppe europee

Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, i regolamenti dell'UEFA vietano a due club sotto un unico gruppo di controllo di partecipare a tornei continentali fra loro legati. Con la medesima proprietà, uno tra Milan e Tolosa dovrebbe rinunciare alla propria competizione europea raggiunta nella stagione da poco conclusa. Ecco una possibile soluzione. Il 9 di giugno, spiega LesViolets.com, sarebbero arrivare le dimissioni di Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird e proprietario di Tolosa e Milan, dal suo incarico di amministratore del club. Cardinale si concentrerà quindi solo sul Milan, però nell'organigramma rossonero sono presenti anche Alec Scheiner, Niraj Shah e Isaac Halyard: il primo dovrebbe rimanere al Tolosa, gli altri due non sono azionisti del fondo. Ora è atteso un feedback dalla UEFA.