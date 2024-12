Stasera alle 18.30 in Via Ambrogio Bergognone da Fossano, 59 a Milano è previsto il ritrovo dei tifosi rossoneri. Ecco il comunicato

( fonte: aimc.eu ) - Stasera alle 18.30 in Via Ambrogio Bergognone da Fossano, 59 a Milano (fuori dall’ Armani Silos dove si terrà l’evento di Natale privato del Milan con squadra e calciatori) è previsto il ritrovo dei tifosi rossoneri.

Un’occasione per rinnovare in MANIERA DEL TUTTO PACIFICA il nostro disappunto a squadra e società per gestione e risultati del nostro Milan.