Compleanno Theo Hernández, gli auguri del Milan sul sito e sui social

Il "Treno" Hernández è partito a tutta velocità anche in questa stagione, trovando il primo gol del 2023/24 già alla seconda giornata di Serie A contro il Torino. Personalità e forza, in Italia come in Europa. Theo ha trascinato spesso i compagni con le sue caratteristiche accelerazioni sulla corsia ed è un punto fermo del Milan, così come della propria Nazionale. Tra tutte le competizioni, con i rossoneri conta 175 apparizioni totali con il numero 19 sulla schiena, impreziosite da 25 gol e 28 assist. Da parte di tutta la famiglia rossonera, tanti auguri Theo!".