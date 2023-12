Compleanno Calabria, il Milan: “Colonna portante, un grande milanista”

Calabria è garanzia di presenza e sostanza, dicembre di solito è il mese dei bilanci personali di fine anno anche se per un giocatore è il cuore della stagione. Davide, nel 2023/24 in corso, ha totalizzato 17 presenze e fornito 2 assist. Sempre impegnato a lavorare, a migliorare, a supportare i compagni, al servizio di Mister e squadra. Tanti auguri!". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>