Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Como-Milan, De Paola duro: “Non si può più continuare a vincere nel modo in cui fa Allegri”

INTERVISTE

Como-Milan, De Paola duro: “Non si può più continuare a vincere nel modo in cui fa Allegri”

Como-Milan, De Paola: 'Calcio di Allegri senza proposta offensiva'
Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri a Como
Redazione

In occasione della fine dei recuperi della 16^ giornata di Serie A, il giornalista Paolo De Paola ha commentato i principali temi derivati dalle sfide infrasettimanali. Non poteva mancare un pensiero sulla vittoria del Milan di Massimiliano Allegri in casa del Como di Cesc Fabregas. Ecco, dunque, le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

'Maracanà', il commento di Paolo De Paola

—  

Como che gioca ma perde contro il Milan: "Il gioco piace, ma avevi la partita in pugno e non puoi perdere 3-1. C'è qualcosa che non va nel proporre il gioco. E non puoi prendertela dopo con i giornalisti. E' il risultato più bugiardo di sempre, ma non puoi perdere 3-1. Mi piace la filosofia di Fabregas, ma vedo che giocano con troppa leggerezza. Le sciocchezze che ha fatto Kempf e non solo non sono perdonabili a questi livelli. Non puoi essere così ingenuo dietro. Vedo poi un inutile assalto che non si concretizza mai".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Rabiot e Maignan sono una lezione per il Milan: non basta investire solo sui giovani per vincere

De Paola ha poi aggiunto: "In questo calcio non si può più continuare a vincere nel modo in cui fa Allegri comunque. Un calcio che manca di proposta offensiva. Voglio vedere quando Allegri dovrà proporre gioco. Prima o poi lo dovrà fare. Ora la prossima col Lecce sarà interessante, che ha fatto soffrire Juve e Inter. Con la proposta di Allegri alla Juve mi annoiavo, perché è rinunciataria, ti fa sperare che arrivi l'ultimo minuto. Conte e Spalletti, con infortunati e giocatori che si sono trovati in rosa, mostrano la differenza che può fare un allenatore. Allegri deve arrivare alla vittoria, ma sono 5 anni che non lo fa. Deve portare qualcosa di più di una Coppa Italia, l'emblema della indisciplina del tecnico nei confronti di tutti. Deve ancora dimostrare con un successo, che può raggiungere quest'anno, perché ha un'ottima squadra, ma che deve essere messa in campo per mostrare qualcosa di diverso da quanto visto finora".

Leggi anche
Rabiot e Maignan sono una lezione per il Milan: non basta investire solo sui giovani per vincere
Milan scatenato: lui nel mirino! Maignan, rinnovo in vista. Torna un rossonero!

© RIPRODUZIONE RISERVATA