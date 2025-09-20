Udinese-Milan 0-3 e la firma di Massimiliano Allegri è enorme e chiarissima. I rossoneri vincono e convincono: dominano. Terza vittoria di fila, terza partita senza prendere gol, tre gol segnati. Non è solo difesa, è anche attacco e calcio spettacolo. Una prestazione ai limiti della perfezione, creando tanto e senza subire nulla. Christian Pulisic è ormai la solita nota lieta, due gol da campione e tanto altro. Brilla anche Luka Modric, ancora una volta, e va sottolineata la prova di Pervis Estupinan, che ha sbagliato quasi nulla. La difesa ha trovato sicurezza e adesso per gli avversari è dura. Arriva anche il gol di Youssouf Fofana, che è il simbolo più grande di cambiamento. Di questo abbiamo parlato nel video qui sotto sul nostro canale YouTube, ricordatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella, ma anche di dirci la vostra nei commenti!