Champions League, Lione-Bayern Monaco 0-3: tedeschi seconda finalista

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Dopo la clamorosa vittoria contro il Barcellona per 8-2, il Bayern Monaco non delude le attese e rifila un secco 3-0 al Lione che vale la finale di Champions League. I bavaresi affronteranno quindi il Psg, vittorioso ieri con lo stesso risultato contro il RB Lipsia. Il primo tempo finisce con il doppio vantaggio per gli uomini di Flick, grazie ad una doppietta di Serge Gnabry. A chiudere i conti ci ha pensato il solito Robert Lewandovski su assist di Joshua Kimmich.

L’INDISCREZIONE SU IBRA >>>

REINA A UN PASSO DALL’ADDIO >>>