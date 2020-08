“Si parlava di Ibrahimovic di continuo”. Il retroscena del terzo portiere dello United

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lee Grant, terzo portiere del Manchester United, ha raccontato un retroscena curioso sull’avventura inglese di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole ai microfoni del sito ufficiale dei ‘Red Devils’: “Tutto quello che sentivo in giro nel primo mese, mentre mi stavo ambientando, erano storie su Zlatan. Lui se n’era già andato dallo United, ma i ragazzi parlavano di lui di continuo. ‘Ti ricordi quando Zlatan ha fatto questo?’. ‘Ti ricordi quando in allenamento se l’è presa con questo o quello e per poco non lo fa piangere?’. ‘Ti ricordi quella cosa che faceva lui, il calcio da kung-fu sopra la testa?’. ‘Ti ricordi quando Zlatan ha segnato quel gol?’. ‘Ti ricordi quando ha dribblato quell’avversario e l’ha massacrato?’. E io pensavo ‘oddio, ma chi sarà mai questo Zlatan?’. Ma era così tutto il tempo”.

IBRA VICINISSIMO AL RINNOVO CON IL MILAN! LE ULTIME >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>