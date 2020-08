Calciomercato Milan – Romano: “Rinnovo Ibrahimovic? Accordo vicinissimo”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Continua a tenere banco l’accordo tra Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo. Attenzione a quanto riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter, che fornisce importanti aggiornamenti in merito. Queste le sue parole: “Il Milan è ora fiducioso di prolungare il contratto di Ibrahimovic per un altro anno, fino a giugno 2021. Zlatan vuole restare e giocare ancora in Serie A. L’accordo si avvicina“.

