Buttando un'occhio al calendario, la pressione sale ancora di più: Roma e Juventus hanno due incroci molto delicati, il Milan invece è chiamato a conquistare i 3 punti. Con un finale così delicato, ogni minimo dettaglio fa la differenza. Se il Milan vuole tornare in Europa e, di conseguenza, fare anche un buon mercato, la vittoria deve essere il minimo.