Milan, parla Impallomeni
"Chi rischia di più? Direi il Milan, vedendo l'ultimo turno. Ma immaginare che ne perde un'altra mi sembra difficile. Ma occhio all'Atalanta, che le può dare fastidio ora per caratteristiche. Mi aspetto però una reazione del Milan. La Roma ha il derby, così come la Juve...".
Buttando un'occhio al calendario, la pressione sale ancora di più: Roma e Juventus hanno due incroci molto delicati, il Milan invece è chiamato a conquistare i 3 punti. Con un finale così delicato, ogni minimo dettaglio fa la differenza. Se il Milan vuole tornare in Europa e, di conseguenza, fare anche un buon mercato, la vittoria deve essere il minimo.
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