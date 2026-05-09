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Champions, Impallomeni: “Mi aspetto una reazione del Milan”

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Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista sportivo, ha voluto parlare della lotta Champions facendo riferimento al Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con lo scudetto ormai andato, la lotta alla Champions League si fa sempre più ardua. Il Milan di Massimiliano Allegri, con le 5 sconfitte rimediate nel girone di ritorno, a messo. serio rischio una qualificazione che, almeno fino al derby contro l'Inter, sembrava quasi che sicura. Ad oggi, infatti, i rossoneri si vedono intrappolati in una lotta con ben 3 squadre: Juventus, Roma e Como.

A parlare di questo tema è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex calciatore ha riferito che, secondo lui, la squadra che rischia di più è proprio il Milan. Allo stesso tempo, però, gli sembra improbabile che i rossoneri possano perdere due gare di fila. Ecco, di seguito, le sue parole:

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"Chi rischia di più? Direi il Milan, vedendo l'ultimo turno. Ma immaginare che ne perde un'altra mi sembra difficile. Ma occhio all'Atalanta, che le può dare fastidio ora per caratteristiche. Mi aspetto però una reazione del Milan. La Roma ha il derby, così come la Juve...".

Buttando un'occhio al calendario, la pressione sale ancora di più: Roma e Juventus hanno due incroci molto delicati, il Milan invece è chiamato a conquistare i 3 punti. Con un finale così delicato, ogni minimo dettaglio fa la differenza. Se il Milan vuole tornare in Europa e, di conseguenza, fare anche un buon mercato, la vittoria deve essere il minimo.

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