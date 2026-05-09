La classifica, infatti, resta molto corta nella zona alta: il Milan, fermo al terzo posto, ha 67 punti, subito dietro troviamo la Juventus con 65 mentre, al 5 posto e al 6 posto troviamo Roma (64) e Como (62). Dopo la brutta sconfitta incassata contro il Sassuolo, i rossoneri di Allegri sono chiamati a conquistare i 3 punti, altrimenti il 'sogno' Europa incomincia ad allontanarsi...