PIANETAMILAN news milan ultime notizie Bonanni sulla lotta Champions: “Curioso di vedere cosa accadrà in Milan-Atalanta”

ULTIME MILAN NEWS

Bonanni sulla lotta Champions: “Curioso di vedere cosa accadrà in Milan-Atalanta”

Bonanni sulla lotta Champions: “Curioso di vedere cosa accadrà in Milan-Atalanta” - immagine 1
Massimo Bonanni, ex calciatore, ha voluto analizzare la corsa alla Champions League: le parole sul Milan e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con la questione scudetto ormai archiviata, con l'Inter di Chivu campione d'Italia, la corsa alla Champions League entra nel vivo: ogni partita potrebbe cambiare il destino delle varie squadre in lotta, Milan incluso. Proprio i rossoneri, nelle ultime settimane, si sono complicati, e non di poco, una qualificazione che, fino ad un mese fa, sembrava quasi che certa. A parlare di questo tema ci ha pensato Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio.

L'ex calciatore italiano ha parlato del Como, per poi spostarsi con molta attenzione sullo scontro tra il Milan di Allegri e l'Atalanta di Raffaele Palladino, match che potrebbe essere decisivo proprio in ottica Europa. Ecco, di seguito, le sue parole:

LEGGI ANCHE

Milan, parla Bonanni

 "Sulla carta il Como ha la partita più facile, ma sono curioso soprattutto di vedere cosa accadrà in Milan-Atalanta. Mi aspetto una risposta di Allegri e penso che i rossoneri vinceranno. Per il resto non credo che la Roma troverà grandi difficoltà contro il Parma"

La classifica, infatti, resta molto corta nella zona alta: il Milan, fermo al terzo posto, ha 67 punti, subito dietro troviamo la Juventus con 65 mentre, al 5 posto e al 6 posto troviamo Roma (64) e Como (62). Dopo la brutta sconfitta incassata contro il Sassuolo, i rossoneri di Allegri sono chiamati a conquistare i 3 punti, altrimenti il 'sogno' Europa incomincia ad allontanarsi...

Leggi anche
Milan, si avvicina la contestazione. La Curva Sud: “Contro ogni censura”
Il valzer dei DS: Milan, tieni Tare o prendi D’Amico? Ecco cosa c’entrano Giuntoli,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA