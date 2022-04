Cessione Milan, Elliott-Investcorp: accordo e firma in settimana / News

Attenzione all'indiscrezione firmata 'll Sole 24 Ore'. Ci siamo quasi per la cessione del Milan: accordo e firma previsti in settimana

L'indiscrezione riportata da 'L'Equipe' nei giorni scorsi sulla cessione del Milan ha avuto seguito sempre di più ed è stata confermata dalle testate di tutto il mondo. Il fondo Elliott è in trattativa con Investcorp per un passaggio di consegne epocale. Il fondo arabo fa sul serio per l'acquisto del club rossonero, che potrebbe portare nuove risorse e aumentare un capitale, in questo momento, stimato per circa 40 miliardi di dollari. L'obiettivo del presidente esecutivo Mohammed Al-Ardhi è chiaro: arrivare a gestire, nei prossimi anni, una cifra di 100 miliardi.