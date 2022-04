Investcorp, Al Ardhi: “Vogliamo gestire 100 miliardi nei prossimi sette anni”

Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, ha rilasciato queste ambiziose dichiarazioni in merito al fondo arabo

La trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione del Milan procede spedita. Il fondo arabo ha intenzione di acquistare uno dei marchi più importanti a livello globale in ambito calcistico e non solo per continuare la sua politica di espansione. L'obiettivo ambizioso è quello di crescere sempre di più a livello economico come dichiarato lo scorso settembre da Mohammed Al Ardhi. Il presidente esecutivo, nella sua intervista a 'Bloomberg', ha dichiarato che Investcorp punta a "gestire 100 miliardi in assets nei prossimi sette anni attraverso acquisizioni, crescita organica e joint venture". Si ricorda che l'attuale patrimonio ammonta a circa 40 miliardi.