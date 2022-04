Mercato Milan – Dall’Inghilterra: Lukaku colpo di teatro di Investcorp?

L'indiscrezione di mercato è di quelle a dir poco clamorose: Romelu Lukaku può diventare davvero un obiettivo del Milan? Le ultime news

Il fondo Elliott, come noto, è in trattativa con Investcorp per la cessione del Milan in tempi piuttosto brevi. Non è dato sapere ancora in che maniera il fondo arabo voglia affrontare le sue prossime sessioni di mercato, ma la possibilità che possa cambiare il modus operandi è abbastanza concreta. Ai rossoneri servono alcuni elementi di spicco per migliorare il reparto offensivo che, soprattutto nelle ultime uscite, sta arrancando e non poco. Ma quali saranno gli obiettivi?