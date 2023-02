Cessione Milan, Blue Skye attacca ed Elliott risponde: ecco cosa succede

Cessione Milan , c'è un aggiornamento nella vicenda che coinvolge Blue Skye Financial Partners ed Elliott Management Corporation , con il primo che era socio di minoranza del secondo nel quadriennio ( 2018-2022 ) in cui il fondo Elliott ha detenuto la proprietà del club rossonero.

Blue Skye, guidata da Gianluca D'Avanzo (ex membro del Consiglio d'Amministrazione del Milan) e Salvatore Cerchione , e la sua controllante, Luxembourg Investment Company , già lo scorso settembre avevano presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale Civile di Milano per bloccare la cessione del Milan a Redbird. Rinunciando, poi, all'istanza cautelare per aver preso atto della compravendita perfezionata già a fine agosto.

Ora, secondo quanto riferito da 'Calcio e Finanza', il fondo Elliott è passato al contrattacco con Blue Skye. Il fondo di Paul Singer , infatti, ha avviato delle 'azioni riconvenzionali', ovvero dei contro-ricorsi , in Lussemburgo contro la stessa Blue Skye e Giovanni Caslini per le violazioni dei doveri contrattuali e fiduciari .

Caslini, ha commentato 'CF', era al centro di una delle cause presentate da Blue Skye contro Elliott in Lussemburgo. La società di D'Avanzo e Cerchione lamentava la rimozione del suo uomo, Caslini, dal board della Rossoneri Sport Investment , il veicolo che controllava il Milan ed il cui 100% era controllato, a sua vota, da Project Redblack .

Ovvero la società il cui 4,27% era nelle mani di Blue Skye. Il fondo Elliott ha definito, ripetutamente, i contenziosi di Blue Skye come 'frivoli e vessatori'. 'Nient'altro che un tentativo di estrarre un valore a cui BlueSkye non ha diritto', secondo l'hedge fund statunitense. Ora il nuovo capitolo della storia: vedremo come andrà a finire.