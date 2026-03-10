Cassano elogia il Milan dopo il derby: 'Vittoria strameritata'

Sull'Inter: "La grande delusione è stata l'Inter, anche se ha avuto due occasioni clamorose con Mkhitaryan e Dimarco. Hanno provato a giocare per lo 0-0, questo a me dà fastidio, perché sei molto più forte. La partita si è decisa in mezzo al campo: Rabiot, Modric e Fofana hanno asfaltato il centrocampo dell'Inter. Penso che i nerazzurri vinceranno comunque lo scudetto".