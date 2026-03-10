Cassano elogia il Milan dopo il derby: 'Vittoria strameritata'

Antonio Cassano, 43 anni, ex giocatore del Milan nella stagione 2011-2012, ha commentato la vittoria dei rossoneri nel derby ai microfoni di 'Viva El Futbol'
Antonio Cassano non si è mai fatto amare dai tifosi rossoneri per le sue dichiarazioni: Allegri e Leao sono finiti spesso al centro delle sue critiche. Questa volta, però, 'Il Pibe di Bari Vecchia' ha sorpreso tutti al termine di Milan-Inter. Di seguito, le sue parole sul derby rilasciate nell'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol'.
Milan-Inter, il commento di Cassano
—
Sul Milan: "La partita non è stata bella: è stato uno spettacolo orrendo, schifoso. Questo me lo posso aspettare dal Milan, che invece per i primi 30/35 minuti ha provato a pressare un po' più alto. Poi per il resto della partita si è messa dietro a fare quello che ha sempre fatto. Il Milan ha strameritato di vincere, per atteggiamento, coraggio ... volevano provare a riaprire il campionato".