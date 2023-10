Caso Tonali, la conferma dell’Ansa: “Scommetteva sul Milan”

La notizia importante lanciata da La Gazzetta dello Sport trova conferme anche dall'Ansa: Sandro Tonali, nel corso dell’interrogatorio sostenuto martedì pomeriggio presso la Procura di Torino per il caso delle scommesse illegali, avrebbe dichiarato dinnanzi ai pm piemontesi di aver puntato sul calcio e in particolare anche sul Milan. L'agenzia riporta anche le parole dei legali del calciatore. Tonali, si legge, avrebbe collaborato con le autorià chiarendo la sua posizione. LEGGI ANCHE: Milan, lesione al bicipite femorale per Chukwueze