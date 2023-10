Milan, lesione al bicipite femorale per Chukwueze: ecco il report

La prima parte della seduta è stata effettuata in palestra con un circuito sulla forza. La fase di attivazione muscolare è proseguita sul campo con lavoro a secco, mentre a seguire sono stati svolti esercizi di agilità - con l'uso del pallone - e test di rapidità .

La squadra si ritroverà a Milanello per pranzo, a seguire è prevista una sessione di allenamento.

Sempre sul sito del Milan una brutta notizia per la squadra di Pioli: " Samuel Chukwueze ha già fatto rientro a Milanello poiché, mentre era con la sua Nazionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico. Il ritorno dei restanti nazionali, invece, è previsto nelle prossime 48 ore" .

