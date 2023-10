Caso scommesse, Tonali arrivato alla Procura di Torino: pronto a collaborare

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, è arrivato alle 15:30 circa alla Procura di Torino

Continua il caso scommesse con news e importanti novità continue. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, è arrivato alle 15:30 circa alla Procura di Torino. La volontà del calciatore sarebbe quella di collaborare con gli inquirenti, proprio come fatto da Fagioli. Vedremo se ci saranno ulteriori novità sulla situazioni di Tonali e degli altri imputati.