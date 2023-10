Caso scommesse, per Fagioli si va verso i 7 mesi di squalifica

Come riportato da Sky Sport, ci sono novità importanti in arrivo dalla Procura di Torino per quanto riguarda il caso socmmesse. Nicolò Fagioli e gli inquirenti hanno raggiunto l'accordo per il patteggiamento. Si va verso una squalifica di sette mesi. I 7 mesi di squalifica partiranno dal momento della comunicazione ufficiale del provvedimento da parte della FIGC al giocatore. Si attendono le comunicazioni ufficiali. LEGGI ANCHE: Il Milan, l'infortunio e il suo ruolo. Ecco le parole di Ismael Bennacer