Furlani: “Casa Milan Dubai per il mercato in Medio Oriente e non solo”

Stamattina il Milan ha annunciato, con orgoglio, l'apertura di Casa Milan Dubai , la nuova casa dei rossoneri in Medio Oriente . Si tratta, come si può leggere nel comunicato ufficiale diramato dalla società di Via Aldo Rossi, "di una importante tappa nella strategia di espansione globale del Club, che testimonia una nuova fase di crescita di AC Milan sotto la leadership di RedBird Capital ".

Apertura Casa Milan Dubai, le parole di Furlani

Ha commentato la situazione Giorgio Furlani, CEO del Milan. “Casa Milan Dubai rappresenta il nostro impegno per una crescita globale e la nostra ferma convinzione nel potenziale del mercato in Medio Oriente. Questo nuovo ufficio non è semplicemente un luogo fisico, ma una concreta dimostrazione dell’ambizione di AC Milan di formare una nuova comunità calcistica più forte e globale, che connetta cuori e menti in tutto il mondo".