Prende il via la campagna abbonamenti “NOI, VOI, MILAN” | News

Al centro della campagna di lancio degli abbonamenti AC Milan per la stagione 2023/24 ci sono proprio loro, i milanisti, e quello straordinario senso di appartenenza lega indissolubilmente il Club ai suoi tifosi e alla città di Milano. Un video emozionale dà il calcio di inizio alla prima fase per poter sottoscrivere l’abbonamento rossonero. Giovani, donne, bambini, uomini, tutti i tifosi vengono ritratti nel percorso che li accompagna alla loro seconda casa, uniti dall’attesa più bella, quando finalmente i cancelli dello stadio si aprono e tutto cambia: ogni differenza e diversità, scompare, perché per il Milan siamo tutti uguali, viviamo tutti per le stesse emozioni, con la stessa passione.