Calendario Milan, il programma di dicembre tra allenamenti e amichevoli

Sono ormai cominciati da diversi giorni i Mondiali di Qatar 2022 , con diversi giocatori provenienti dal campionato di Serie A impegnati. La massima serie riprenderà a gennaio 2023, ma coloro che non hanno ricevuto la chiamata dalla propria nazionale si troveranno prima per riprendere gli allenamenti.

Per quanto riguarda il Milan , è la Gazzetta dello Sport a rendere noto quello che dovrebbe essere il programma del mese di dicembre. I rossoneri, insieme allo staff diretto dal tecnico Stefano Pioli , si ritroveranno a Milanello a partire dal 2 dicembre per tornare ad allenarsi.

Milan, tre amichevoli in programma a dicembre

Successivamente il Milan partirà alla volta di Dubai il 10 dicembre per poi giocare la prima amichevole tre giorni più tardi contro l'Arsenal. Dopo il secondo impegno negli Emirati Arabi Uniti, fissato per il 16 dicembre con il Liverpool, i rossoneri faranno rientro in Italia il 20 dicembre. Ultimo appuntamento sarà la sfida al PSV Eindhoven del 30 dicembre in Olanda. Calciomercato – Colpi da ‘Black Friday’: c’è anche un acquisto del Milan