Calciomercato – Milan e Juventus su Kiwior: la situazione del polacco

Il polacco, che ha esordito ai Mondiali in Qatar in occasione della partita pareggiata 0-0 contro il Messico e che è in campo anche ora nella seconda sfida del Girone C contro l' Arabia Saudita , dunque, sembra destinato ad uno dei due grandi club del nostro calcio.

Sia il Milan sia la Juventus stanno monitorando concretamente la situazione di Kiwior. I rossoneri per il calciomercato estivo 2023 . I bianconeri, al contrario, potrebbero puntare sull'ex Zilina già per la sessione del prossimo mese di gennaio . A maggior ragione se Massimiliano Allegri confermasse l'utilizzo della difesa a tre.

Bianconeri avanti in caso di un trasferimento a gennaio

Kiwior, in questo sistema, infatti, gioca già nello Spezia di Luca Gotti, come 'braccetto' di sinistra. Al momento, però, non c'è alcuna offerta ufficiale della Juventus per Kiwior. E né, tanto meno, dal Milan. Per ora, infatti, il giocatore si sta concentrando totalmente sui Mondiali. Al termine della rassegna in Qatar valuterà le sue possibilità.