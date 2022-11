Calciomercato – Colpi da ‘Black Friday’: c’è anche un acquisto del Milan

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno cambiato l'andamento di una società forte come il Milan . Il loro lavoro dirigenziale, come quello in panchina di Stefano Pioli , ha invertito la tendenza di un club che stava toccando davvero il fondo. In pochi anni una ricostruzione, grazie al lavoro di scouting e di calciomercato . Il Milan ha raggiunto lo Scudetto e gli ottavi di Champions League .

Il noto sito Transfermarkt ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la classifica dei colpi di calciomercato più prolifici degli ultimi anni. Colpi importantissimi come quello di Jamal Musiala preso dal Bayern Monaco per 200 mila euro e ora vale 100 milioni. Presenti anche due giocatori della Serie A: Khvicha Kvaratskhelia preso dal Napoli per 10 milioni e dal valore di 60. L'altro Pierre Kalulu, master class di Paolo Maldini e Frederic Massara. Comprato per 1,3 milioni di euro, ora ne vale 35.