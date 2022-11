Milan, quanti problemi per Adli: i motivi delle sue difficoltà

Le difficoltà di Yacine Adli: il centrocampista non si è ambientato al Milan e ora rischia di essere ceduto in prestito

Emiliano Guadagnoli

Il Milan ha fatto molti acquisti in estate, giocatori giovani e di prospettiva per lo più. In molti, però, non sono ancora riusciti a fare vedere il loro vero valore. Un po' per colpa loro, un po' per un tempo naturale di ambientamento, Stefano Pioli ha deciso di contare sui giocatori già presenti in rosa nella stagione dello Scudetto. Tra i tanti che sembravano potessero dare una mano fin da subito, c'è senz'altro Yacine Adli. Il centrocampista francese, è al momento un oggetto misterioso e rischia di partire durante il calciomercato invernale, almeno in prestito. Una soluzione fattibile e che potrebbe fare bene al giocatore, specialmente se dovesse trovare continuità in Serie A.

Il problema Adli — Ma cosa non è andato in questa prima parte di stagione? Adli nelle amichevoli estive era stato usato molto da Stefano Pioli e sembrava potesse dare fin da subito una mano importante. Il tecnico del Milan lo ha provato in estate spesso come trequartista, e le sensazioni erano a dir poco positive. Quando la trattativa per Charles De Ketelaere sembrava potesse essere lontana dalla soluzione, il francese aveva tutte le carte in tavola per insidiare della titolarità Brahim Diaz. Poi, dopo l'arrivo del belga e l'inizio della partite ufficiali, Adli è sparito dai radar e fu anche escluso dalla lista per la Champions League.

Cosa è successo? Difficile da dire in quanto non siamo dentro gli spogliatoi e nella testa di Stefano Pioli. Un'idea potrebbe essere quella di un problema tattico e di gioco. L'allenatore del Milan ha una chiara idea di gioco che punta molto sulla fase tattica della gara. Adli, probabilmente, non ha un ruolo preciso in cui possa giocare nel 4-2-3-1.

Il francese è un centrocampista che può dare il meglio di sé stesso nel centrocampo a tre. Quando Pioli ha usato questo schieramento però, ha preferito mettere in campo un falso trequartista che potesse difendere: un Krunic o un Pobega. Più fisici e bravi in fase difensiva rispetto ad Adli. Insomma, Yacine deve trovare la giusta collocazione in campo e, dopo un possibile prestito a gennaio, tornare più pronto che mai per la prossima stagione al Milan. Tre uscite, un terzino e il sogno: le possibile mosse di mercato del Milan