Tre uscite, un terzino e il sogno: le possibile mosse di mercato del Milan

Tra entrate e uscite, quello di gennaio potrebbe essere un mercato scoppiettante del Milan: ecco tutte le possibili mosse

Enrico Ianuario

Nonostante il mercato invernale inizi ufficialmente il 2 gennaio, il Milan potrebbe già giocare d'anticipo e a piazzare alcuni colpi sia in entrata che in uscita. I rossoneri, infatti, potrebbero cedere ben tre calciatori e acquistarne due, uno dei quali sarebbe un vero e proprio colpaccio. Vediamo, dunque, come potrebbe muoversi il club di via Aldo Rossi durante la finestra invernale di mercato.

Milan, tre cessioni possibili — Chi lascerà (quasi) certamente il Milan a gennaio sarà Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese, sul punto di partenza già in estate, non ha mai giocato in questa stagione. Segno di come il calciatore di proprietà del Chelsea non faccia parte del progetto di Stefano Pioli, il quale ha anche promosso il giovane talento Aster Vranckx arrivato in estate. Bakayoko, dunque, potrebbe far ritorno al club londinese, in modo tale da trovare una nuova sistemazione e giocare altrove.

Oltre all'ex Monaco, altri due calciatori potrebbero fare le valigie. Si tratta di Ballo-Toure e Yacine Adli. Il primo non ha mai convinto e non risulta essere una valida alternativa al terzino titolare Theo Hernandez. Il calciatore ha diversi estimatori in Francia, ma piace anche al Galatasaray. Per quanto riguarda Yacine Adli, anche lui non ha trovato grande spazio in stagione. Dopo un ottimo pre campionato, l'ex Bordeaux ha giocato con il contagocce e potrebbe partire in prestito in un club di Serie A proprio per fare esperienza nel nostro campionato. A queste tre cessioni, in realtà, potrebbe aggiungersene un'altra. Vale a dire quella di Marko Lazetic, sul quale c'è l'interesse della Cremonese.

Il sostituto di Ballo-Toure — Se Ballo-Toure dovesse salutare il Milan, il club sarà costretto ad intervenire sul mercato in quanto non si ritroverebbe in rosa un altro terzino sinistro oltre a Theo Hernandez. Il nome che stuzzica le fantasia di Maldini e Massara è quello di Alejandro Balde, calciatore in scadenza nel 2024 con il Barcellona. Terzino sinistro di ruolo, può anche giocare esterno alto. E' uno dei calciatori della scuderia di Jorge Mendes e la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Se non dovesse rinnovare, si correrebbe il rischio di poterlo acquistare ad una cifra ancora inferiore e per il Milan potrebbe essere un grande affare in quanto si tratta di un giocatore dal calibro internazionale. In questo momento, tra l'altro, è impegnato con la Spagna al Mondiale in Qatar.

Il sogno di mercato del Milan — Gira e rigira, il nome che fa gola al Milan e ai suoi tifosi è sempre quello: Hakim Ziyech. L'infortunio di Saelemaekers e un Messias a mezzo servizio hanno costretto Pioli, in questa stagione, a trovare soluzioni e alternative per impiegare altri calciatori nel ruolo di esterno destro. Con l'acquisto di Ziyech, il Milan risolverebbe due problemi in una volta sola. Diventerebbe il padrone assoluto della fascia destra e alle spalle avrebbe due valide alternative come Saelemaekers e Messias, così come potrebbe dare quei gol e quegli assist che in termini numerici da quel lato del campo sono decisamente inferiori rispetto a quanto fornisce il lato opposto con Leao e Theo. Ziyech, si sa, non è felice di stare al Chelsea e una cessione a gennaio non sarebbe utopia. Via Leao? Il Milan avrebbe già individuato il suo sostituto >>>