Calcioscommesse, cosa rischiano i giocatori: da squalifica a radiazione

Il mondo del calcio italiano è stato nuovamente travolto da uno scandalo. Negli ultimi giorni non si parla d'altro che dei giocatori che sarebbero coinvolti in un giro di scommesse su piattaforme illegali. Le somme di denaro sarebbero molto elevate e alcuni degli accusati avrebbero anche scommesso sulle loro stesse prestazioni. Queste, tuttavia, rimangono delle accuse e, in attesa di scoprire di più, vi spieghiamo cosa potrebbero rischiare i giocatori coinvolti in questo scandalo.

I capi d'accusa

La procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, sta conducendo le proprie indagini per valutare l'occorrenza di una sanzione. Date le informazioni disponibili, in questo momento non vi dovrebbero essere combine, ovvero delle partite truccate. Questo è un dato molto importante poiché esclude le società da possibili, e gravi, sanzioni in ambito sportivo. Per i giocatori, invece, la situazione è diversa. La procura di Torino sta indagando sui siti illegali sui quali alcuni dei soggetti coinvolti avrebbero scommesso. Questo costituisce il primo reato, dato che in Italia non è lecito partecipare ad attività di gioco d’azzardo non riconosciute a livello nazionale.