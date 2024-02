Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 27 febbraio 2024. Con una stagione in pieno svolgimento, l'attenzione dei media si è incentrata sulle possibili manovre del Diavolo nel prossimo calciomercato estivo. Con uno sguardo, importante, anche a ciò che potrebbe accadere sulla panchina rossonera da giugno in avanti. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.