Quotidiani sportivi, le prime pagine su Frattesi, Dybala e Inzaghi

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter. Parla del tecnico Simone Inzaghi, del modello e amico Nicolò Barella e di cosa intende fare qualora i nerazzurri - come molto probabile - vincano lo Scudetto a maggio.