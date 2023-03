Milan, mercato in fermento tra Kovacic e Leao. Domani la Salernitana

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, domenica 12 marzo 2023. Inoltre, con la nostra redazione abbiamo scoperto due novità di calciomercato che riguardano il Diavolo: molto, molto interessanti. Nel frattempo, però, non va dimenticato come i rossoneri, domani sera, riceveranno la Salernitana a 'San Siro' per il 'Monday Night' della 26^ giornata della Serie A 2022-2023. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.