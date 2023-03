Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli verso lo Scudetto

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 12 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 12 marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il processo dell'Inter al tecnico Simone Inzaghi. È accusato di non saper motivare la squadra, di troppi errori in trasferta, di non aver fatto crescere una squadra in evidente calo fisico. E martedì i nerazzurri saranno in casa del Porto per cercare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. In alto, sotto la testata, si parla del Napoli di Luciano Spalletti, sempre più lanciato verso lo Scudetto. Allo stadio 'Maradona' cade anche l'Atalanta, sconfitta 2-0 in virtù dei gol di Khvicha Kvaratskhelia (capolavoro!) e Amir Rrahmani. Azzurri di nuovo a +18 sulla prima inseguitrice in classifica. Rallenta la Lazio, che non va oltre lo 0-0 a Bologna, mentre oggi saranno di scena il Torino (ore 12:30 sul campo del Lecce), la Roma (che ospita alle ore 15:00 il Sassuolo) e la Juventus (in casa alle ore 20:45 contro la Sampdoria). Tra i bianconeri, spazio a Nicolò Fagioli e Fabio Miretti in mezzo al campo. Infine un'analisi sulle italiane in Champions con Arrigo Sacchi, Dino Zoff, Cesare Prandelli e Roberto Donadoni. Tra queste anche il Milan di un costosissimo Rafael Leão.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 12 marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, tesse le lodi del Napoli di Luciano Spalletti, che batte 2-0 l'Atalanta al 'Maradona' con la prodezza di Khvicha Kvaratskhelia e il colpo di testa di Amir Rrahmani nella ripresa. Ennesima vittoria degli Azzurri, sempre più proiettati verso lo Scudetto e ora nuovamente a +18 sull'Inter. La Lazio frena pareggiando 0-0 sul campo del Bologna e manca, così, l'assalto al secondo posto nella classifica di Serie A. In alto, sotto la testata, si parla della Juventus. Brutte notizie per i bianconeri, impegnati questa sera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium contro la Sampdoria: la carta Covisoc, quella carta definita segreta e che è stata consegnata alle difese nel processo plusvalenze, di fatto, non arriva in soccorso del club di Corso Galileo Ferraris. Proverà a dare continuità di risultati, nel frattempo, la Roma di José Mourinho, che ospiterà il Sassuolo allo stadio 'Olimpico' alle ore 15:00. Il tecnico è squalificato e, pertanto, saranno 60mila i fazzoletti bianchi che sventoleranno i tifosi giallorossi in segno di protesta e di supporto all'uomo di Setúbal.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 12 marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paul Pogba. Il centrocampista francese, classe 1993, avrà infatti una maglia da titolare stasera, alle ore 20:45, in occasione di Juventus-Sampdoria dell'Allianz Stadium. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, punta sull'ex Manchester United e su Dušan Vlahović per dare l'assalto al secondo posto in classifica pur partendo da -15! Oggi, alle ore 12:30, 'lunch match' del 26° turno di campionato al 'Via del Mare' tra Lecce e Torino: i granata di Ivan Jurić, in contrasto con il Presidente Urbano Cairo, si presenteranno in Puglia senza Yann Karamoh, tra i più in forma del momento. Ci saranno, invece, Andrew Gravillon in difesa e Nemanja Radonjić in attacco. Commento, poi, alla vittoria dell'Udinese sul campo dell'Empoli (0-1, gol di Rodrigo Becão), a quella del Napoli contro l'Atalanta (2-0, che perla di Khvicha Kvaratskhelia!) e, per concludere, alla situazione dell'Inter. Sul tecnico Simone Inzaghi, infatti, c'è l'ombra di Antonio Conte.

