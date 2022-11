Calciomercato – Kessie via dal Barcellona a gennaio: due club lo seguono

L'avventura al Barcellona di Franck Kessie potrebbe giungere al termine già a gennaio. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'tuttomercatoweb', il centrocampista ivoriano non ha trovato spazio nella squadra allenata da Xavi, dunque potrebbe lasciare il club blaugrana già durante il mercato invernale. In Inghilterra e in Spagna parlano di due offerte l'ex centrocampista del Milan. Su di lui, infatti, pare che ci sia l'interesse dell'Aston Villa, disposto a pagare 14 milioni di euro al Barça, e il Fulham, club che potrebbe spingersi anche ad offrire 22 milioni di euro. Il Barcellona, dal canto suo, si libererebbe di Kessie in quanto è un calciatore che percepisce uno stipendio alto e una sua cessione sarebbe una plusvalenza pura in quanto è arrivato a parametro zero. La doppia procura e la firma 'fasulla': i problemi legati al rinnovo di Leao.