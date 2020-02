Bundesliga – Hertha Berlino, Klinsmann non è più l’allenatore

NEWS DALL’ESTERO – L’avventura di Jürgen Klinsmann come allenatore dell’Hertha Berlino è finita dopo appena 3 mesi.

Come si legge sul profilo ufficiale Twitter del club tedesco, l’ex tecnico si è dimesso con effetto immediato. Nonostante ciò, Klinsmann continuerà a far parte del consiglio di amministrazione della società. Ricordiamo che, l’Hertha è la squadra dell’ex attaccante del Milan, Krzysztof Piatek.

Il Milan, intanto, per giugno sta pensando a delle strategie di mercato per rafforzare in maniera decisa la squadra. Ecco il piano: continua a leggere>>>

