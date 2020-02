Calciomercato Milan – Si pensa al dopo Ibrahimovic: servono top player

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina si è cominciato a domandare da chi ripartirà il Milan nella stagione 2020-2021, considerando come la squadra rossonera abbia bisogno di giocatori in grado di fornire un rendimento costante e di qualità come sta facendo ora Zlatan Ibrahimovic.

Il primo tassello del nuovo Milan, il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, sembrerebbe essere quello più incerto, giacché, per ora, il club rossonero, secondo il quotidiano romano, non avrebbe un piano ben preciso per evitare di farselo sottrarre. Trattenerlo non sarà semplice: il Real Madrid è la squadra che è in cima alla lista dei pretendenti per il numero 99.

Al centro della difesa, il capitano Alessio Romagnoli, per il ‘CorSport‘, avrebbe bisogno di un partner di livello, con Simon Kjaer che potrebbe rappresentare, al massimo, una seconda scelta. Intoccabile a sinistra, naturalmente, Theo Hernández: pagato 20 milioni, oggi vale il doppio e le ‘Merengues‘, che lo avevano ceduto in estate al Milan senza troppi rimpianti, oggi sembrano essersi pentiti di tale scelta.

Per il ‘CorSport‘, però, è la mediana il settore dove il Diavolo necessiterebbe di nuovi innesti. Andrà via Lucas Biglia, mentre Ismaël Bennacer sembra essere ancora acerbo. Il sogno Sandro Tonali sembra destinato a restare tale, mentre potrebbe rivedersi a Milano il francese Tiémoué Bakayoko, che domenica sera era a ‘San Siro‘ per il derby: la sua esperienza al Monaco sta passando inosservata e la sua voglia di tornare al Milan non è un segreto.

Rivedibile, per il quotidiano capitolino, Rade Krunić, mentre Giacomo ‘Jack’ Bonaventura è in partenza, causa scadenza di contratto. A questo punto, non è più utopia pensare che il Milan possa impostare Hakan Çalhanoglu come playmaker davanti la difesa. In attacco, sarebbe importante la conferma di Ibrahimovic, ma questa avrebbe uno spazio temporale limitato. Bisognerà, dunque, tenere conto della maturazione di Samu Castillejo e del croato Ante Rebic.

Rebic, ha concluso il ‘CorSport‘, dovrebbe essere riscattato, nel giugno 2021, dall’Eintracht Francoforte nell’operazione di scambio con André Silva. Rafael Leão, invece, è e resta un progetto su cui il Milan ha intenzione di lavorare bene: andrà testato nella seconda parte di questa stagione, anche perché i rossoneri avrebbero bisogno di un centravanti da 20 gol a stagione … Il resto, se possibile, arriverà dal calciomercato estivo. Ed i tifosi del Diavolo già sognano due ingaggi clamorosi: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android