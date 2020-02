Braida difende il Milan: “Piatek? Non era attaccante di grande livello”

NEWS MILAN – Ariedo Braida ha commentato la cessione di Krzysztof Piatek, ufficializzata dal Milan nel corso della sessione invernale di calciomercato. L’attaccante polacco, arrivato in rossonero lo scorso anno, è stato ceduto a titolo definitivo all’Hertha Berlino.

Un parere chiaro quello di Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, su Piatek: “Non è un giocatore di grande livello”. Dunque i rossoneri hanno fatto bene a lasciarlo partire. Nell’intervista a Radio Anch’io Sport, Braida – come riporta tuttomercatoweb.com – ha riferito: “In questo momento il calcio difetta di attaccanti. Piatek quest’anno non ha trovato la stessa dimensione della passata stagione, è un buon giocatore ma non è un giocatore di grande livello. È difficile fare determinate valutazioni”. Intanto c’è grande attesa per Milan-Juventus di Coppa Italia: sarà boom di presenze allo stadio. Per i dati, continua a leggere >>>

