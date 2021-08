Brest-Psg, i convocati di Pochettino: prima chiamata per Donnarumma

In occasione di Brest-Psg, partita valida per la 3^ giornata di Ligue 1, Mauricio Pochettino ha convocato per la prima volta l'ex Milan Gianluigi Donnarumma

Renato Panno

Dopo il mancato rinnovo con il Milan, Gianluigi Donnarumma si è accasato al Psg. Una scelta non accettata dai tifosi, ma che il portiere ha spiegato nel corso di una lunga intervista. Dopo aver saltato le prime due giornate il classe 1999 è stato convocato da Mauricio Pochettino per il match contro il Brest, valido per la 3^ giornata di Ligue 1. Difficile però il suo impiego dal primo minuti. Ecco l'elenco completo, in cui non figurano i grandi assenti Leo Messi e Neymar.

Portieri: Navas, Donnarumma, Franchi

Difensori: Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Kehrer, Bitshiabu

Centrocampisti: Bitumazala, Verratti, Danilo, Herrera, Wijnaldum, Rafinha, Gueye, Dina Ebimbe, Gharbi

Attaccanti: Draxler, Di Maria, Mbappé, Icardi, Kalimuendo