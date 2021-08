Donnarumma: “Via dal Milan perché avevamo ambizioni diverse”

Gianluigi Donnarumma, passato in estate dal Milan al PSG a parametro zero, è tornato sulle ragioni del suo addio ai rossoneri. Le sue parole

Donnarumma sul segreto del successo azzurro : «Quella vittoria è il frutto del lavoro del Mancio, un allenatore incredibi le, e di un gruppo che provava piacere a stare insieme. Nessuna pesantezza, zero noia, facevamo le cose di sempre ma con un gusto diverso. Respiravamo unità, e ogni partita, anche se da casa potevate non notarlo, la vivevamo come se fosse l’ultima. E poi Ciro, Lorenzo, io, noi terroni siamo matti e sappiamo come fare gruppo».

Donnarumma sui motivi del suo addio al Milan: «Non vorrei parlare dell’ultima stagione, non avrebbe senso oggi, cambiamo discorso. Al Milan sono stato otto anni, era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. Il Milan ancora oggi mi emoziona, ho grande rispetto per le persone che vi lavorano e per i tifosi. Quando ho saputo che il direttore Ivan Gazidis stava male gli ho scritto augurandogli di tornare in fretta a Milanello, il suo luogo … Ma la vita è fatta di scelte, avevamo ambizioni diverse. Del Milan resterò per sempre tifoso. Otto anni non si dimenticano, ma avevo bisogno di cambiare per crescere, per migliorare e diventare il più forte. Avvertivo la necessità di nuovi spazi, di nuove realtà».