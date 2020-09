Brahim Diaz: “Avevo tante offerte. Maldini decisivo per la mia scelta”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Quest’oggi, a Milanello, il fantasista spagnolo Brahim Díaz è stato presentato in conferenza stampa.

Il giocatore di Malaga, in prestito dal Real Madrid, ha parlato anche delle offerte che aveva sul tavolo e del motivo per cui alla fine ha deciso di scegliere il Milan: “Avevo varie offerte, ma ripeto che il Milan è un club storico con persone eccezionali. Persone che stanno lavorando al meglio per far tornare il Milan dove merita. Che dire di Maldini… Ma non posso dire cosa ci siamo detti. Di certo è un piacere giocare qui. Ciò che ci siamo detti è stato sicuramente importante per la scelta”, ha dichiarato Brahim Diaz.

