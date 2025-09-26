Pianeta Milan
Avvicinandoci a Milan-Napoli, Stefano Borghi ha analizzato a Sky Sport 24 come arrivano le due squadre al big match di domenica sera (20:45 a San Siro)
Il big match della quinta giornata di Serie A è quello tra il Milan di Allegri e Napoli di Conte. Per tanti, si tratta già di una partita decisiva tra due serie candidate allo Scudetto. Probabilmente è ancora presto per dirlo. Sicuramente, si può affermare che i partenopei sono a punteggio pieno in classifica, mentre i rossoneri stanno vivendo un grande periodo di forma. Ecco qual è il pensiero di Stefano Borghi in vista del match. Il telecronista è intervenuto a 'Sky Sport 24' nel corso della giornata di oggi.

"In questo momento sembra il primo scontro diretto tra la favorita per la riconquista dello scudetto e forse la sua prima antagonista. La favorita è il Napoli nella misura in cui il Napoli riparte con uno scudetto vinto stra-meritatamente nel segno della continuità perché è rimasto Conte, forse il più grande colpo di mercato di tutta l’estate italiana. Poi obiettivamente la rosa è stata irrobustita dalla presenza di tante alternative che possono e devono arrivare al livello dei titolari, questo attraverso il lavoro e il tempo".

"Il Milan ha fatto molto bene fin qui, ha accelerato anche il suo percorso di ricostruzione perché pensavo che potessero esserci delle difficoltà più lunghe nel trovare un assetto. Però Allegri ha dimostrato ancora una volta di saper mettere la mano come pochi. Adesso però per il Milan c’è questo uno-due fulminante, Napoli e Juve, che diventa il primo passaggio provante della stagione ma forse anche il primo momento di far fruttare la sola partita a settimana, perché poi per le altre c’è la Champions. E la Champions chiama, soprattutto per il Napoli, che ha perso la prima partita anche se in maniera ingiudicabile per l’inferiorità numerica. Mentre per il Milan c’è la possibilità di prepararle di più queste partite".

