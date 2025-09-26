"Il Milan ha fatto molto bene fin qui, ha accelerato anche il suo percorso di ricostruzione perché pensavo che potessero esserci delle difficoltà più lunghe nel trovare un assetto. Però Allegri ha dimostrato ancora una volta di saper mettere la mano come pochi. Adesso però per il Milan c’è questo uno-due fulminante, Napoli e Juve, che diventa il primo passaggio provante della stagione ma forse anche il primo momento di far fruttare la sola partita a settimana, perché poi per le altre c’è la Champions. E la Champions chiama, soprattutto per il Napoli, che ha perso la prima partita anche se in maniera ingiudicabile per l’inferiorità numerica. Mentre per il Milan c’è la possibilità di prepararle di più queste partite".