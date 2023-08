Verso Bologna-Milan: ripresa degli allenamenti per i rossoblù

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A. Il Milan si prepara per la partita contro il Bologna , prevista per lunedì 21 agosto. Ecco il report dell'allenamento odierno degli emiliani.

(fonte:bolognafc) - Dopo la vittoria sul Cesena, i rossoblù del Bologna, primi avversari del Milan in Serie A, hanno ripreso gli allenamenti al centro tecnico. Seduta di scarico per i titolari di ieri, partitella per tutti gli altri insieme ai ragazzi del Gubbio, formazione che milita nel campionato di Serie C. Differenziato per Musa Barrow. LEGGI ANCHE: Pagelle amichevole Milan-Étoile du Sahel 4-0. Loftus-Cheek sugli scudi