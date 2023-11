Bobo TV, Vieri rimane solo: Cassano, Ventola e Adani lasciano | News

Christian Vieri rimane da solo alla Bobo TV. Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventaola non saranno più parte del noto programma

Un gruppo che nel corso degli ultimi mesi aveva fatto grandi ascolti improvvisamente si scioglie. La 'Bobo TV', infatti, vedrà la presenza del solo Christian Vieri , che ha annunciato l'organizzazione di nuovi format in cui anche gli ascoltatori saranno protagonisti principali.

Contestualmente, nel corso della stessa diretta sul popolare social network 'Twitch', Christian Vieri ha annunciato come non saranno più presenti nelle varie trasmissioni Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Ancora non è dato sapere il motivo del loro addio.