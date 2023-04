Progetto “BMW IN TOUR”: collaborazione tra ACIB e INSUPERABILI

Oggi, è andata in scena la presentazione di "BMW IN TOUR" presso Casa Milan. Ecco il comunicato ufficiale.

Tra la collaborazione tra ACIB (Associazione Concessionari Italiani della BMW) e INSUPERABILI, Onlus che promuove le omonime scuole di calcio che si rivolgono ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, comportamentale e fisica, nasce il progetto "BMW IN TOUR": da sabato 29 aprile fino a mercoledì 7 giugno 2023 gli INSUPERABILI partiranno in un tour di 10 appuntamenti a bordo di una BMW elettrica. Le 10 tappe saranno dislocate nelle diverse sedi italiane delle Scuole Calcio Insuperabili e, in ciascuna sede, una partita di calcio vedrà in sfida i dipendenti dei dealer locali e gli atleti della scuola. Il tour si concluderà con una partita finale tra la Squadra Ufficiale Concessionari BMW, composta dal miglior giocatore di ciascuno dei 10 concessionari coinvolti, e la Squadra Ufficiale Serie A INSUPERABILI.