Berlusconi, buone notizie: domani potrebbe essere dimesso dall’ospedale

Buone notizie circa le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Secondo quanto riferisce 'Repubblica', l'ex presidente del Milan domani potrebbe essere dimesso. Lo fanno sapere fonti vicini al numero uno del Monza, dopo che in giornata, quattro dei cinque figli, gli avevano fatto contemporaneamente visita insieme anche a Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset. Domani è atteso un nuovo bollettino medico, il settimo da quando Berlusconi è stato ricoverato per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica. Sabato è prevista la convention di Forza Italia, ma resta da capire se Berlusconi interverrà tramite telefono o con un messaggio registrato.