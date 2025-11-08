Basta Estupinan! Parma-Milan 2-2: zero testa, solo noi…

Un'occasione enorme buttata nel cestino, Parma-Milan finisce 2-2. I rossoneri sembrano sicuri e tranquilli, vincono 2-0, e poi si fanno rimontare e pareggiano. Una partita senza senso, con tanto di due occasioni finali soli davanti al portiere sprecate. Il peggiore in campo è senza dubbio Estupinan, autore di due errori che portano ai due gol parmensi. Ancora una volta contro le piccole i rossoneri fanno fatica e prendono due gol. Per la prima volta, questa partita preoccupa. Nel video qui sotto il commento, sul canale YouTube: ricordatevi anche di lasciare un mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella. Potete anche commentare per dirci la vostra!