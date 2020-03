Baiocchini: “Rangnick, penali in caso di accordi non rispettati”

CALCIOMERCATO MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport‘, ha fatto il punto della situazione in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Mai come in questo momento il futuro del Milan è stato incerto. Ivan Gazidis lo scorso dicembre ha avviato contatti con Ralf Rangnick che hanno portato poi anche a degli accordi che secondo quanto ci risulta se non dovessero essere rispettati il Milan dovrebbe pagare delle penali al tedesco. Passati settimane e mesi, dopo la frattura con Zvonimir Boban, Gazidis stesso ha rassicurato Pioli che lui sarà l’allenatore del Milan del futuro. Ora bisogna capire dove arriverà questo futuro”.

“Sul fatto che Pioli chiuderà questa stagione non c’è alcun dubbio, bisogna capire cosa il Milan vorrà fare per la prossima – ha proseguito Baiocchini -. C’è da dire che i risultati sono l’unica arma per tenersi l’incarico anno prossimo, ma forse non basterebbero nemmeno questi come successo con Gennaro Gattuso che aveva avuto una media quasi da Champions League“.

“La media punti di Pioli è in linea con Sinisa Mihajlovic, è quasi in linea con Vincenzo Montella e superiore a quella di Cristian Brocchi e Marco Giampaolo, però resta questa grande incertezza in un Milan che negli ultimi 5 anni ha cambiato 6 allenatori e 3 assetti dirigenziali”, ha concluso Baiocchini. TRE TOP PLAYER ROSSONERI INTANTO RISCHIANO IL TAGLIO >>>

