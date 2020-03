Calciomercato Milan – Ibrahimovic, Donnarumma e Romagnoli in bilico

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan rischia di perdere l’asse portante della squadra in vista della prossima stagione: sono tre, infatti, i top player rossoneri in bilico e sono tutti rappresentati da Mino Raiola. I rinnovi di contratto di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, più le offerte dall’estero per Alessio Romagnoli saranno temi centrali, nelle prossime settimane, dalle parti di ‘Casa Milan‘: per il quotidiano romano, se il Diavolo volesse dimostrare di avere le carte in mano per un rilancio concreto della squadra, rinnoverebbe il contratto a tutti e tre ma ci sono pur sempre delle esigenze di bilancio, e di progettualità dettata dal fondo Elliott Management Corporation, da rispettare. Analizziamo, dunque, situazione per situazione nelle prossime schede.

