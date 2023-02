Atalanta, i convocati per il Milan: quattro assenze pesanti per Gasperini

Nella serata di domenica 26 febbraio, nella cornice dello stadio San Siro, alle ore 20:45, andrà in scena quello che può essere definito il big match del 24° turno del campionato di Serie A. Si affronteranno Milan e Atalanta, entrambe a caccia dell'intera posta in palio per rilanciarsi in classifica. In vista dell'incontro il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha reso nota la lista dei convocati, in cui spiccano quattro assenze di lusso. Nell'elenco non figurano infatti Duvan Zapata, Hans Hateboer, Mario Pasalic e Merih Demiral.