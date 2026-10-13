Retroscena sulle ultime ore di mercato: il Milan ha fatto un tentativo per Scalvini

Dopo il pareggio di Reggio Emilia e l'impegno infrasettimanale in Europa League sul campo del Salisburgo, il Milan tornerà a San Siro per affrontare l'Atalanta nella 7ª giornata di Serie A. I nerazzurri hanno conquistato 9 punti nei primi sei turni, ma contro i rossoneri potrebbero fare i conti con due forfait.

Atalanta-Milan, le condizioni di Scalvini

"Scalvini, nel match di ieri contro il Venezia, è uscito anzitempo per un risentimento al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l’entità dell’infortunio".

Nell'ultima giornata di campionato contro il Venezia, Giorgio Scalvini è stato costretto a lasciare il campo al 67' minuto per un. Questo il comunicato diramato dall'Atalanta sulle condizioni del difensore classe 2003:

L'esito degli esami farà chiarezza sui tempi di recupero, ma vederlo in campo a San Siro con il Milan sarà molto difficile.

Come sta Raspadori?

Per quanto riguarda, la situazione è un po' diversa. Lo scorso 28 settembre, in occasione del match di Nations League contro la Turchia, l'attaccante nerazzurro si era procurato una. Il classe 2000, tuttavia, è tornato tra i convocati di Sarri già in occasione del match con il Venezia. L'ex Napoliresta da capire se dal 1' minuto o a gara in corso.