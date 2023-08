Atalanta, De Ketelaere subito in gol all’esordio contro il Sassuolo

Sono bastati solo 38 minuti per segnare il suo primo gol con la maglia dell'Atalanta. Charles De Ketelaere si è finalmente sbloccato, un anno dopo il suo arrivo in Italia, l'ex giocatore del Brugge ha messo a segno la sua prima rete in Serie A. Nel match contro il Sassuolo il belga è entrato nel secondo tempo e ha portato in vantaggio la Dea con un colpo di testa sul quale Consigli non ha potuto nulla.